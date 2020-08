Aktive Bürger Bornheim : 100 Wahlplakate in Bornheim beschmiert oder zerstört

Bornheim Der Vandalismus gegen Plakate der Aktiven Bürger Bornheim weitet sich aus. Vor allem zwei Stadtteile sind betroffen.

Angefangen hatte es in Brenig. Dort waren laut ABB Ende Juni 26 Plakate Vandalismus zum Opfer gefallen. Mittlerweile habe sich Merten zum Schwerpunkt entwickelt, so Breuer weiter. In dem nördlichen Bornheimer Stadtteil seien etwa 40 Werbeträger betroffen. Mitunter seien abgerissene Plakate direkt vor Ort in Mülltonnen gestopft worden, führte Breuer aus, etwa an der Mertener Kirchstraße. Teilweise seien Plakate ersetzt worden.