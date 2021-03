Zeitschenker in Bornheim und Alfter starten erneut : Ehrenamtliche schenken ihre Zeit Senioren und Alleinerziehenden

Zur Person

Die Rösbergerin Katharina Schäfer ist in Bornheim und Merten aufegwachsen. Nach dem Abitur am Erzbischöflichen Ursulinen Gymnasium in Hersel studierte Schäfer Deutsch und Religion auf Lehramt, machte ihr Referendariat am St. Adelheid Gymnasium in Bonn-Pützchen und arbeitete bis zum Mutterschutz als Vertretungslehrerin an der Bornheimer Europaschule. Im Dezember trat sie ihre Stelle als Koordinatorin des Projekts Zeitschenker an. Zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen sammelte Schäfer Erfahrungen im Marketing eines örtlichen Unternehmens und als Praktikantin bei der Bürgerstiftung (Sparkassenstiftung) Bonn. Sie ist 30 Jahre alt, verheiratet und hat eine einjährige Tochter.