Bornheim, Niederkassel, Troisdorf, Wachtberg : Hier kann man rund um Bonn Erdbeeren selbst ernten

Bonn/Region Erdbeeren schmecken am besten, wenn sie frisch geernet sind. Auf einigen Obsthöfen in Bornheim, Niederkassel, Troisdorf und Wachtberg kann man die Früchte selbst pflücken. Wir geben eine Übersicht über die Erdbeerfelder.

Bioland-Hof Apfelbacher in Bornheim

Am Wochenende und an Feiertagen ist die Kasse am Feld eingerichtet, an den anderen Tagen kommen Kunden zuerst in den Hofladen und lassen ihre leeren Gefäße wiegen. Auch weitere Obst- und Gemüsesorten können je nach Saison auf dem Hof geerntet werden.