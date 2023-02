Brand in Kiesabbaugrube : Dunkle Rauchwolke zieht nach Feuer in Hersel auf

Eine dichte Rauchwolke ist nach dem Feuer zu sehen. Foto: Thomas Faßbender

Update Bornheim-Hersel Nach einem Feuer in einer Kiesabbaugrube in Bornheim-Hersel zog am Dienstagmittag eine dunkle Rauchwolke auf. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten sind jedoch aufwendig.



Von Alexander Hertel und Axel Vogel

Eine dunkle Rauchwolke zieht am Mittwoch über Bornheim-Hersel auf und ist schon von Weitem zu sehen. Grund für die starke Rauchentwicklung ist ein Feuer in einer Kiesabbaugrube an der Bleibtreustraße, das kurz vor 12 Uhr offenbar bei Schweißerarbeiten entstanden ist. Personen sind nach ersten Angaben der Polizei nicht in Gefahr.

Wie Ulrich Breuer, Pressesprecher der Bornheimer Feuerwehr, mitteilte, ist ein Förderband in Brand geraten. Da dieses Förderband aus Gummi besteht, hatte es die „immense Rauchentwicklung“ gegeben, sagte Breuer.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand in der Kiesgrube. Foto: Axel Vogel

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, erhöhte diese die Alarmstufe auf Stufe 4, sodass weitere Löscheinheiten und Löschgruppen ausrückten. Rund 50 Wehrleute sind im Einsatz. Unter anderem von einer Drehleiter aus bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer an dem Förderband, welches in einen Förderturm läuft. Gegen 12.40 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei.

Die Löscharbeiten gestalten sich jedoch schwierig. Es werde viel Wasser benötigt, um die brennenden Gummistoffe zu löschen, erklärt Breuer. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bin in den Nachmittag andauern.