Tunnel unter dem Rhein : Bürgerinitiative will gegen die Rheinspange kämpfen, Regionalrat das Projekt beschleunigen

Rhein-Sieg-Kreis Die Rheinspange stößt weiterhin auf ein geteiltes Echo. Warum einige das Projekt für „Wahnsinn“ halten und andere die Vorzugsvariante für „klug gewählt“.

Positive Resonanz aus Troisdorf

Dadurch sei Bornheim beziehungsweise Widdig unmittelbar betroffen, heißt es von der Bürgerinitiative weiter: Die Anschlussstelle „Wesseling Süd“ der A 555 soll entfallen und nach Widdig verschoben werden, was laut Bürgerinitiative eine neue Zubringerstraße durch Acker- und Grünland sowie ein Wasserschutzgebiet bedeutet. „Es wird eine erhebliche Mehrbelastung der Dorf- und Landstraßen erwartet“, so die Initiative weiter. Die Aktivisten befürchten, dass Bau und Betrieb der Rheinspange die derzeitige Lebensqualität und die der nachfolgenden Generationen dauerhaft beeinträchtigt. Grundsätzlich konterkariere eine neue Autobahn die dringend notwendige Verkehrswende, heißt es weiter.

Die Bekanntgabe der Vorzugsvariante für die Rheinspange spaltet auch weiterhin die Region. So begrüßt die FDP-Fraktion aus Troisdorf die Pläne der Autobahn-Gesellschaft sowohl hinsichtlich der vorgesehenen unterirdischen Querung des Rheins als auch bezüglich der geplanten Anbindung der neuen Autobahn an die A 59. „Die gewählte Variante tangiert das Stadtgebiet nur peripher und verläuft weit entfernt jeglicher Wohnbebauung in Troisdorf. Sie erscheint uns die logischste aller bisher diskutierten Varianten zu sein“, heißt es in einer Mitteilung der Liberalen.