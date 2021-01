Rodeln in Hilberath : „Bislang hat es keine Probleme gegeben“

Rheinbach-Hilberath Bei Nichteinhaltung der Corona-Abstandsregeln drohen Ordnungsgelder: Die Stadt Rheinbach hat die Rodelgebiete bei Hilberath im Blick – und erklärt, was beim Schlittenfahren erlaubt ist.

Vor dem angekündigten Tauwetter nutzten am Wochenende noch viele Menschen die Gelegenheit zum winterlichen Schneevergnügen. In Rheinbach war der Parkplatz am Tor zur Eifel in Hilberath entsprechend schnell überfüllt (der GA berichtete). Vor allem Familien mit Kindern wollten angesichts der seltenen weißen Pracht gerade in Zeiten von Homeschooling und mangelnden Freizeitmöglichkeiten noch „auslüften“, rodeln, Schneemänner bauen, Schneeballschlachten veranstalten oder wandern. Unsicherheiten bestanden dabei vielfach, was tatsächlich angesichts der Pandemie-Schutzregeln erlaubt ist und was nicht.