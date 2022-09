Feuerwehreinsatz in der JVA Rheinbach : Polizei geht von Brandstiftung eines Zelleninsassen aus

Die Feuerwehr Rheinbach musste am Donnerstagabend wegen eines Zellenbrandes zur JVA Rheinbach ausrücken. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Am Donnerstagabend hat in der JVA Rheinbach vermutlich ein Häftling seine Zelle in Brand gesteckt. Zwei Justizangestellte wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinbach alarmiert. In der Jugendvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach war ein Feuer in einer Zelle ausgebrochen. Als die Löschgruppen vor Ort waren, hatten Justizangestellte den Brand bereits gelöscht.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Häftling in seiner Zelle das Feuer selbst gelegt hatte. Er soll verbotenerweise ein Feuerzeug in seinem Besitz gehabt haben.