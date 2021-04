Pallotti-Kirche in Rheinbach : Ein Zelt aus Licht und Stein

Rheinbach 50 Jahre nach ihrer Weihe ist die ehemalige Pallotti-Kirche jetzt wieder ein weltliches Gebäude. Herausgeber Stefan Heuel legt mit dem Bildband über die Kirche den dritten und letzten Teil seiner Buch-Trilogie zum Vinzenz-Pallotti-Kolleg in Rheinbach vor.

Der 6. Februar 2021 wird einen festen Platz in der Geschichte Rheinbachs einnehmen, denn er markiert eine Zäsur: An diesem Tag fand der letzte Gottesdienst in der Pallotti-Kirche statt, an dessen Ende die Kirche mit dem vorgeschriebenen Ritus profaniert wurde. Die Reliquien wurden aus dem Altar genommen, das Ewige Licht auf dem Tabernakel gelöscht. Die großen Leuchter wurden entfernt und der Altar abgeräumt. Kelch, Reliquien und Altarkreuz finden eine neue Verwendung.