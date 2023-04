Besuch beim Rheinbacher Kaninchenzüchter So ticken die echten Osterhasen

So allgegenwärtig der Mythos scheint, so selten sind Kenner der echten Tiere geworden. Grund genug für den GA, einem Fachmann einen Besuch abzustatten. In Fabeln legen Hase und Kaninchen ein ängstliches Verhalten an den Tag, suchen bei Gefahr ihr Heil in der Flucht oder kauern sich in einem Versteck zusammen. Heinz Josef Schneider weiß, dass sich die echten Tiere durchaus zur Wehr zu setzen wissen: „Einmal hat mich einer hier erwischt“, erzählt der Oberdreeser und deutet eine lange Schnittwunde in der Nähe seiner Halsschlagader an. Als sein Ärmel hochrutscht, kommt eine Schramme am Handgelenk zum Vorschein. „Die schlagen mit ihren Vorderläufen zu, da haben die spitze Krallen“, erklärt der 71-Jährige. Verletzungen seien aber nicht an der Tagesordnung – man müsse einfach wissen, wann die Langohren in Ruhe gelassen werden wollen. Zum Beispiel, wenn sich ein Weibchen mit Jungen ins Nest zurückgezogen habe.