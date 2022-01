Corona-Demo in Bonn : 800 Teilnehmer gehen durch die Innenstadt

Auf dem Marktplatz startete die Montagsdemo gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Montagabend haben Impflichtskeptiker gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in der Bonner Innenstadt protestiert. Nach Angaben der Polizei waren etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Marsch, also etwas weniger als in den letzten Wochen.



Zwischenfälle habe es keine gegeben.