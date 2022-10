Kräftezehrender Einsatz in Muffendorf : Bonner Feuerwehr bekämpft Brand in einer Sauna

Muffendorf Mit 55 Einsatzkräften ist die Bonner Berufsfeuerwehr am Dienstagmittag zu einem Saunabrand in Muffendorf ausgerückt. Die Rettungskräfte müssen dabei vor allem mit Antiquitäten und der Enge der Straßen zurechtkommen.

Die Bonner Berufsfeuerwehr ist am frühen Dienstagnachmittag in der Elliger Höhe in Muffendorf im Einsatz. Gegen 13.28 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Leitstelle zu einem dortigen Mehrfamilienhaus geschickt, das von zwei Familien bewohnt wird. Als die ersten Feuerwehrkräfte am Objekt eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Bereich der Souterrainwohnungen. Unter der Führung von Einsatzleiter Thorsten Eck-Beutelmann wurden sofort Maßnahmen eingeleitet, um das Feuer zu bekämpfen. Unter Atemschutz betraten die Kräfte das Gebäude.