Unfallflucht in Bad Godesberg : 15-jähriger Radfahrer stürzt wegen geöffneter Autotür und verletzt sich

Ein junger Radfahrer blieb in der Moltkestraße an einer geöffneten Autotür hängen und stürzte. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bad Godesberg Ein 15-Jähriger wurde in Bad Godesberg verletzt, als ein Autofahrer seine Autotür öffnete, der Junge dagegen fuhr und stürzte. Der Autofahrer redete dem Jugendlichen die Schuld am Unfall ein und verschwand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Montagmittag bei einem Zusammenstoß mit einer geöffneten Autotür und dem folgenden Sturz verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 15-Jährige auf dem Fahrradweg in Richtung Bahnhof, wie die Polizei mitteilte. Dabei fuhr er am rechten Fahrbahnrand an einer Parkbucht vorbei, auf der ein Auto parkte. Im selben Moment öffnete der Fahrer seine Autotür. Der 15-Jährige blieb mit seinem Rad daran hängen, stürzte und verletzte sich dabei.