Rauchentwicklung wegen Gasaustritt Leck in Kühleinheit sorgt für Evakuierung von Bad Godesberger Supermarkt

In der Bad Godesberger Innenstadt ist es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Supermarkt gekommen. Der Leiter der Filiale an der Koblenzer Straße hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er im Kühlraum im Keller des Ladens eine Rauchentwicklung festgestellt hatte, so Pascal Jörres, B-Dienst und Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Bonn.