Jessica Rosenthal besucht AWO in Bad Godesberg Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut

Daher traf man sich in kleiner Runde unter anderem mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Gabriel Kunze (SPD) in den Räumlichkeiten der AWO am Theaterplatz. Dort findet auch eine Schwangerschaftsberatung statt. Die Berater würden dort nun oft von werdenden Eltern gefragt, ob sie sich das Kind leisten könnten – und ob der Platz in der kleinen Wohnung reiche, berichtete Kaspari. Fragen, die die aktuelle Herausforderungen dieser Zeit widerspiegeln: Hohe Lebenshaltungskosten und knapper Wohnraum.