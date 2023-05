Neubau des Kurfürstenbads SPD befürchtet mehrmonatige Verzögerung beim Neubau des Kurfürstenbads

Wie die SPD-Bezirksfraktion Bad Godesberg am Freitagnachmittag mitgeteilt hat, habe die Stadtverwaltung vor, die Vorlage zum Neubau des Kurfürstenbads nicht in die nächste Sitzung des Sportausschusses einzubringen – das habe die Partei durch Nachfrage von der Stadtverwaltung erfahren. Dadurch könne die Bezirksvertretung nicht mehr wie geplant Ende Mai über den Neubau des Kurfürstenbads entscheiden. Am Donnerstag, 11. Mai, steht die nächste Sitzung des Sportausschusses an, das Kurfürstenbad steht bislang tatsächlich nicht auf der Tagesordnung.