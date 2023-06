Finanzdienstleistungen Mobile Sparkassenbusse ergänzen Filialnetz

Die Busse sind rein elektrisch betrieben. Generell werde das Angebot an mobilen Filialen gut angenommen, auch im Stadtbezirk Bad Godesberg, berichtet der Sprecher. Inzwischen nutzten in Köln und Bonn rund 2000 Kunden pro Monat diesen Service – „Tendenz steigend“. Der Sparkassenbus sei barrierefrei und damit gerade für ältere und weniger mobile Menschen eine Alternative. Die mobile Filiale biete also Geldversorgung, Service und Beratung ganz ähnlich wie stationäre Filialen der Sparkasse KölnBonn. Davon gibt es inzwischen nur noch drei im Stadtteil Bad Godesberg: die Filialdirektion an der Rheinallee 1, die Filiale am Theaterplatz 3 und die in Mehlem an der Mainzer Straße 193.