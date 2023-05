Galeristen hoffen auf 400 Besucher Das erwartet Besucher bei „Nacht der Galerien“ in Bonn

Bad Godesberg · Bei der „Nacht der Galerien“ präsentiert sich am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni, die Bad Godesberger Kunstszene. Die Veranstalter hoffen dabei auch auf Besucher, die sie sonst nicht so oft in ihren Galerien sehen.

30.05.2023, 12:00 Uhr

Die Organisatoren der „Nacht der Galerien“ machen mit Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (4. v.r.) Werbung für ihre Veranstaltung. Foto: Axel Vogel