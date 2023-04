Diakonie in Bonn und der Region Warum das Beratungsangebot der Diakonie wichtig ist

„Oder es kommen Frauen zu uns, die sehr einsam sind und Unterstützung in der Kindererziehung brauchen.“ Solche Fälle beraten die Mitarbeiter von Eva bis das Kind das dritte Lebensjahr erreicht hat. „Wir haben finanzielle Mittel, die wir aus Stiftungen weitergeben können. In Bonn können wir zudem auf ein Netzwerk an Hilfsangeboten zurückgreifen. Wir sind gut aufgestellt“, sagt Küster. Durch den Einstieg in eine Beratungsstelle wie der Eva eröffne sich den Hilfesuchenden eine „ganze Welt an Möglichkeiten“. Nachholbedarf sieht die Einrichtungsleiterin aber bei der Anzahl an Ärzten, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Auch sei die Geburtensituation in Bonn problematisch. „Es gibt in den Krankenhäusern zu wenige Plätze.“