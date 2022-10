„Weißes Haus am Rhein“ : Zweiteiler um Rheinhotel Dreesen bekommt erst einmal keine Fortsetzung

ARD-Ausstrahlung „Das Weiße Haus am Rhein“ : Film-Fans pilgern zum Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg Das Rheinhotel Dreesen in Rüngsdorf gehörte am Dienstag zu den meistfotografierten Gebäuden in Bonn. Nach der Ausstrahlung von „Das Weiße Haus am Rhein“ wollten viele Menschen das Hotel sehen.