Skulptur am Rheinufer Beuel wird enthüllt Beueler Familie ist der Ursprung

„Zwischen den dargestellten Personen ist so viel Platz gelassen worden, dass sich Besucher dort hinsetzen können, um sich so mit der ‚Beueler Familie‘ fotografieren zu lassen“, sagt Müller. Warum ist der Nepomukplatz als Standort für die „Beueler Familie“ gewählt worden? Dazu Müller: „In diesem Bereich des Rheinufers haben sich viele Beueler Vereine, einer Wandzeitung gleich, mit Bronzetafeln dargestellt, um so das Leben in ihrer Heimat einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. So die Bonner Rudergesellschaft, der Schiffer-Verein Beuel, der Heimat- und Geschichtsverein Beuel am Rhein, das Alte Beueler Damenkomitee und die Beueler Stadtsoldaten. Deshalb passt das Denkmal dort gut hin.“