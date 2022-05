Schülerwettbewerb „business@school“ : Beueler Schüler treten beim Landesentscheid an

Beuel Die Bildungsinitiative „business@school“ möchte Schülerinnen und Schülern Wirtschafts- und Gründerwissen vermitteln. Beim Landesfinale des bundesweiten Wettbewerbs stellen in diesem Jahr gleich drei Bonner Gymnasien ihre Geschäftsideen vor.

„Bei uns an der Schule gibt es gerade einen Wirtschaftshype. Den Aktienmarkt und überhaupt die ganzen Entwicklungen an der Börse finden viele von uns superspannend. Wir sprechen oft in der Pause darüber“, erzählt der 17-jährige Julius Busch vom Kardinal-Frings-Gymnasium. Gemeinsam mit vier Klassenkameraden hat er das Konzept für eine App entwickelt, die Schülern spielerisch Wirtschaftswissen vermitteln soll.

Wirtschaftswissen spielerisch lernen

Für die Smartphone-Anwendung „LearnGap“ haben die Schüler einen professionellen Businessplan geschrieben, der auf fünf Jahre ausgelegt ist. Der Plan sieht unter anderem eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bonn und der IKK Bonn vor. Für beide Partner ist ein festes Budget eingeplant, damit die App mit qualitativ hochwertigen Inhalten bestückt werden kann. „Die App ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Am Ende jedes Bereiches gibt es ein Quiz, bei dem die App-User gegeneinander antreten können“, erklärt Julius die Idee. Auch das Layout der App haben sie selbst mithilfe verschiedener Grafikprogramme entwickelt. Dies sei teilweise im Unterricht, aber auch viel in der Freizeit der Schüler bei Teammeetings über Zoom geschehen.

Drei Bonner Schulen im Landesfinale

Bundesweit haben in diesem Schuljahr gut 70 Schulen an dem Wettbewerb teilgenommen. Das gesamte Projekt gliedert sich in drei Teile: zuerst analysieren die Schüler gemeinsam mit ihrem Betreuungslehrer ein großes Unternehmen. In der zweiten Phase lernen sie die Funktionsweise von kleineren regionalen Unternehmen kennen und in der dritten Phase steht die Entwicklung einer eigenen Geschäftsidee auf dem Programm. „,Business@school‘ kann man sich wie eine große Gruppenarbeit vorstellen. Die Schüler arbeiten von der ersten Stunde an in festen Teams zusammen. Dabei lernen sie die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre kennen“, so Dominik Jünemann, Lehrer am Kardinal-Frings-Gymnasium. Er hat Julius und seine Mitschüler bei ihrer Projektarbeit begleitet.