15. Oberkasseler Kulturtage : Karibische Nacht in Oberkassel

Zum Organisationsteam gehören (v.l.) Michael Dreisvogt, Franz-Erich Schmitz, (Koordinator), Susanne Kress (Webauftritt), Lutz Koropp (Musik) und Stefanie Andernach (Kunstmeile). Foto: Rainer Schmidt

Oberkassel Musik, Kunstwerke, Lesungen und Theater: Die Oberkasseler Kulturtage finden auch in diesem Jahr statt. Bei der 15. Auflage findet das Programm aus aktuellem Anlass überwiegend unter freiem Himmel statt.



Die Oberkasseler Kulturtage finden auch in diesem Jahr statt, zum 15. Mal und überwiegend unter freiem Himmel. Ein abwechslungsreiches Programm gibt es mehr als eine Woche lang, von kommenden Freitag, 24. September, bis Sonntag, 3. Oktober.

Wie berichtet, hatte ein neues Team das Programm unter aktuellen Bedingungen organisiert. Im Großen und Ganzen sind die Kulturtage so geblieben, wie sie seit 1995 statfinden: Es wird wieder eine Kunstmeile mit 35 teilnehmenden Geschäften, diverse Ausstellungen und offene Ateliers, Musik-Veranstaltungen und Lesungen geben. Nur der Circusschule Corelli war es wegen Corona zu unsicher, das Zelt auf dem Friedensplatz (Am Buschhof) aufzubauen. „Bei dem kleinen Zelt mit Sicherheitsabstand zu operieren, das lohnt sich nicht“, sagt Franz-Erich Schmitz, der schon dem früheren Organisationsteam angehörte.

Insgesamt sei jedoch die Beteiligung der Geschäfte, die ihre Räume zur Verfügung stellen, sehr gut gewesen. Einen besonderen Dank spricht Schmitz sowohl der Stadt Bonn aus, die wieder Hauptsponsor der Kulturtage ist, als auch zahlreichen, zum Teil unbekannten privaten Geldgebern. Und ein weiterer Dank geht an den bisherigen Cheforganisator der Kulturtage: Klaus Großjohann wurde die Ehre zuteil, Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung zu sein.

Karibische Nacht zur Einstimmung

Zu den Veranstaltungen zur Eröffnung der Kulturtage gehört am Freitag, 24. September, die „Caribbean Night“ auf der Wiese vor dem Bundeshäuschen. Beginn ist dort um 19.30 Uhr. Und am Samstag beginnt um 10.30 Uhr die Kunstmeile, der Treffpunkt ist vor der Weinhandlung Kreutzberg, Königswinterer Straße 755. „Viele Bands unterschiedlicher Stilrichtungen haben sich bei uns beworben“, berichtet Lutz Koropp, der im neuen Moderatorenteam für die Musik zuständig ist. Gespielt wird immer draußen. Und von karibischen Rhythmen über Folklore aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen bis hin zu Blues, Rock und Pop ist alles vertreten – aber auch Klassik, die dann in Gebäuden zu hören ist.

Und jeden Nachmittag gibt es im gesamten Ort „offene Ateliers“, auch in der Kartonagenfabrik oder im Sous-Sol, dem fahrenden Atelier unter der Sonne. Auch an die Kinder dachten die Organisatoren: So sind etwa Märchenerzählerin Ursula Thomas und Sören Ergang mit seinem Kindertheater dabei. Apropos Theater: die Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde bringt am Sonntag den „Rattenfänger von Hameln“ zur Aufführung.

Zu den neuen Angeboten gehört der Auftritt von Jörg Manhold, Redakteur beim GA-Redakteur. Im Arboretum Park Härle stellt er „Rheinische Redensarten“ vor. Ebenfalls neu im Programm ist die „Loheland-Gymnastik-Stunde“ mit Uta Jahns im katholischen Pfarrheim, um „innere Ruhe zu finden“, wie sie sagt.

Schönheit der Glasmalerei

Großjohann zeigt von Donnerstag, 23. September, bis Freitag, 8. Oktober, in den Räumen der Volksbank Fotografien von Glasmalereien. Zur Midissage am Donnerstag, 30. September, wird Annette Jansen-Winkeln von der Europäischen Akademie für Glasmalerei über die „Schönheit der Verkündung in Licht und Farbe“ sprechen.