Aktion der Gottfried-Kinkel-Grundschule : Kinder erobern die Oberkasseler Straßen am Weltkindertag

Oberkassel Ihre Wünsche für die Zukunft durften die Grundschulkinder der Gottfried-Kinkel-Schule auf die Straße malen. Die Bilder sind unter dem Motto „Kinder erobern die Straßen“ in der Kastellstraße zu sehen.

Mit einer großen Aktion auf der Kastellstraße würdigte die Gottfried-Kinkel-Grundschule am Montag den Weltkindertag. Schülerinnen und Schüler durften mit reichlich bunten Kreiden ihre Wünsche für die Zukunft auf den Asphalt malen. Aufgerufen zur Kreide-Mal-Aktion unter dem Motto „Kinder erobern die Straßen“ hatte das Kinderhilfswerk Unicef. „Mit den Zeichnungen auf Straßen, Bürgersteigen und in Garageneinfahrten könnt ihr eure Anliegen, Wünsche, Ideen und Vorstellungen künstlerisch zum Ausdruck bringen“, sagte im Vorfeld dieser Aktion Schulleiter Christian Eberhard.

Hashtag #WieStarkWäreDasDenn

Am Ende dieser „Malstunde“ zierten unzählige Bilder die Kastellstraße. Außerdem hatten viele Wünsche in schriftlicher Form ihren Niederschlag auf dem dunklen Straßenbelag gefunden. Damit alle sehen können, worauf es den Kindern ankommt, sind Eltern, Nachbarn und Passanten aufgerufen, die Zeichnungen der Kinder unter dem Hashtag #WieStarkWäreDasDenn zu posten.

Was Kinder in Bonn sich von Bundestagskandidaten wünschen

Radwege, mehr Busse, Hilfe für Obdachlose : Was Kinder in Bonn sich von Bundestagskandidaten wünschen

Die Bonner Bürgerrechtsstiftung hatte vor zwei Jahren unter anderem mit der Kinkel-Schule ein umfassendes Konzept entwickelt, das die ganze Schulgemeinschaft auf einfache und strukturierte Weise mit den Kinderrechten vertraut macht. „Leider konnten wir das Projekt wegen des Homeschoolings in der Corona-Pandemie bisher nicht wie geplant durchführen“, teilte Jürgen Reske, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bonn dem GA auf Nachfrage mit. „Die Corona-Pandemie hat uns allen noch mal in besonderer Weise vor Augen geführt, wie bedeutsam die Beachtung der Kinderrechte ist. Wir werden das Projekt daher sobald wie möglich weiterentwickeln.“ Spätestens am Tag der Kinderrechte, am 20. November, wird darüber wieder gesprochen werden.