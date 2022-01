36 Bücherkisten als Spende : "Schmökerstübchen to go" für die Swistbachschule

Große Freude über frischen Lesestoff: Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen mit den Bücherkisten. Foto: Rainer Schmidt

Schwarzrheindorf Schülerinnen und Schüler der Arnold-von-Wied-Grundschule aus Schwarzrheindorf spenden Bücher für eine vom Hochwasser betroffene Schule in Heimerzheim. Dort wird eine mobile Bibliothek eingerichtet.



Als Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Arnold-von-Wied-Schule im September 2021 in Schwarzrheindorf zur Erstkommunion gingen, entstand die Idee, in der Kollekte ihres Kommuniongottesdienstes für die Swistbachschule in Heimerzheim zu sammeln. „Wir wollten einfach einer Schule helfen“, sagt Susanne Schaefer, Mutter einer Viertklässlerin und Mitinitiatorin der Aktion.

„Der Kontakt nach Heimerzheim ist rein zufällig entstanden.“ 706,50 Euro sind damals zusammengekommen. Nach Rücksprache mit Angela Peters, Konrektorin der Swistbachschule, sollte das Geld für den Aufbau einer neuen Schulbibliothek verwendet werden. Die bislang durch die Schule genutzte benachbarte Pfarrbücherei, so war zu hören, soll nämlich nicht wieder aufgebaut werden.

Auswirkungen der Flutkatastrophe bis heute spürbar

Die Swistbachschule in Heimerzheim, eine vierzügige Grundschule, wurde bei der Flut im vergangenen Sommer komplett zerstört (der GA berichtete). Die Auswirkungen der Flutkatastrophe halten die Schule bis heute in Atem. Nach einer langen Odyssee des Unterrichtens an verschiedenen Standorten konnten erst Mitte Januar 2022 20 Container bezogen werden, in denen die Schule für die Zeit der Renovierung, mindestens jedoch noch für das nächste Jahr, eine vorübergehende Heimat gefunden hat.

Die Arnold-von-Wied-Schule mit der kommissarischen Schulleiterin Rita Korte konnte für die Mitwirkung an dem Projekt gewonnen werden. OGS, Förderverein sowie alle Kinder und Eltern waren aufgerufen, Bücher für die Swistbachschule zu spenden. Da auf absehbare Zeit die Schule noch in Containern untergebracht ist, entwickelte sich die Idee eines „Schmökerstübchens to go“. Auf den Namen sei man gekommen, weil die eigene Schulbibliothek „Schmökerstübchen“ heißt.

Kleine Schulbücherei in 36 Kisten

In 36 Bücherkisten entstand eine kleine Schulbücherei mit insgesamt 894 Büchern – von Comics bis Lexika, Lese- und Vorlesebücher. Die Bücher stammen größtenteils von den Kindern der Arnold-von-Wied-Schule, die fleißig ihre Regale durchforstet und Bücher für das mobile Schmökerstübchen gespendet haben. „Alle Bücher sind in neuwertigem Zustand und desinfiziert“, so Korte.

Das Geld der Schwarzrheindorfer Kommunionkinder wurde für den Kauf von hochwertigen Bücherkisten und einiger Sitzpolster zum gemütlichen Schmökern genutzt. Die Bauhaus-Filiale in Bornheim hat in persona des Niederlassungsleiters Sebastian Tiemann das Projekt spontan mit 100 Euro unterstützt. Jede Klasse der Swistbachschule erhält zwei altersadäquat befüllte Bücherkisten, die dann durch die Klassen wandern.

Grundstock für einen Neuanfang in den alten Räumen