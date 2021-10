Größte Bonner Karnevalsgesellschaft : Das ist das neue Prinzenpaar der GDKG

Termine

Ihren Karnevalsauftakt feiert die Große Dransdorfer Karnevalsgesellschaft am Samstag, 13. November, in der Festhalle der Feuerwehr an der Dransdorfer Burg. Die Tollitäten werden am 20. November dort vor geladenen Gästen proklamiert und erstürmen ihre Hofburg, die Lambertusstube, am 8. Januar. Zum Weihnachtskonzert im Vereinszentrum am 21. Dezember sind alle eingeladen.

Weiter geht es am 5. Februar mit „Schlager meets Karneval“ im Festzelt, das dann wieder auf dem Kettelerplatz aufgebaut sein wird. Am 13. Februar gibt es dort erst das ökumenische Gebet und dann den Kinder-Erlebnis-Karneval. Der närrische Frühschoppen wird am 20. Februar gefeiert. Am Karnevalssamstag geht der Zug durch Dransdorf mit anschließender Kamelleparty. Mit dem Federnrupfen am 1. März und dem Fischessen am 3. März beendet die GDKG die Session. Mehr Infos gibt es auf www.gdkg.de.