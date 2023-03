„Movement Practice“ in Medinghoven : Mal wieder in die Hocke gehen

Einfach mal die Gliedmaßen machen lassen: Felix Kaul (Mitte) und seine Kursteilnehmer wärmen sich auf. Foto: Stefan Knopp

Medinghoven Beim Förderverein Psychomotorik Bonn gibt es einen neuen Kurs für Erwachsene, der an den individuellen Bewegungsbaustellen des Körpers arbeiten will. Felix Kaul erklärt, was hinter seinem Kurs „Movement Practice“ steckt, der in Medinghoven stattfindet.



Wann haben Sie zuletzt auf einem Bein gestanden und ein Seil festgehalten, an dessen anderem Ende jemand zieht und sich dabei um Sie herumbewegt? Das muss zu irgendetwas gut sein, denn es ist eine Übung im neuen Bewegungskurs des Fördervereins Psychomotorik Bonn, den Felix Kaul leitet. „Movement Practice“ heißt das Ganze. „Es ist ein ganz bewusst ganzheitlich-generalistischer Ansatz“, erklärt Kaul. Das bedeutet, es geht um Kraft, Ausdauer, Koordination und Geschicklichkeit, aber auch um Körperbewusstsein, und Teamfähigkeit – Psychomotorik in Reinkultur.

Kaul geht das Thema auf kreative Art und Weise an, „mit dem Ziel, dass Menschen sich mit ihrem Bewegungshabitus beschäftigen“, sagt er. Aus seiner „Ausbildung zum Trainer für die Grundlagen der menschlichen Bewegung“ hat er Übungen mitgebracht, die er einbindet: Ausdauersport, Ballsport, Gymnastik, Kraftsport. Dabei entfremdet er gerne Dinge, etwa Judo-Gürtel oder Jenga-Klötze. Im Mittelpunkt steht weniger, besser zu werden, mehr Körbe zu treffen oder schneller zu laufen, sagt Kaul, sondern die Entwicklung der Persönlichkeit.