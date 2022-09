Einrichtung wird durch Neubau erweitert : Politik hinterfragt Baumfällungen an der Duisdorfer Rochusschule

Abgestorbener Mammutbaum : Godesberger verabschieden sich von einem Baumriesen Der über hundert Jahre alte Mammutbaum am Ria-Maternus-Platz soll nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Er ist vertrocknet und muss gefällt werden. Die Aktion Baumwächter mahnt daher an, dass in Bonn Flächen wieder entsiegelt werden, damit der Boden mehr Feuchtigkeit speichern kann.