Baumscheibenfest : Bonner Altstadt soll grüner werden

Bonn Eine grüne Altstadt - das ist das Ziel vieler Anwohner in Bonn. Sie pflegen öffentliche Beete vor ihren Häusern. Beim Baumscheibenfest wurden am Samstag eifrig Pflanzen getauscht und neue Beete bewirtschaftet.

Das Baumscheibenfest sei ein nicht kommerzielles, ehrenamtlich organisiertes Fest, das vom Land NRW gefördert werde, sagte Seiler dem GA. In der Vorgebirgsstraße verschenkte die Bonnerin die Ableger einer Passionsblume. „Sie ist sehr pflegeleicht und rangt bei uns am Haus in die Höhe“, erklärte Seiler. Ihre Fassadenbegrünung sei schnell vergriffen gewesen. „Die Menschen haben sich sehr gefreut und manche wollen die Blumen nun an ihren Balkonen anbringen.“ Eine Pflanzenbörse gab es auf dem Frankenbadplatz: Besucher durften vor dem Unterstand vom DRK- Quartiersmanagement eigene Pflanzen abstellen und dafür andere mitnehmen. Verwendet werden, könnten sie zum Beispiel für die Baumscheiben in der Adolfstraße. Zusammen mit einigen Anwohnern hatten dort Mitarbeiter vom Arbeitskreis Grünes Mackeviertel neue öffentliche Beete gebastelt und bepflanzt. Ein Schaubeet der Stadt Bonn lieferte hierzu die offizielle Vorlage, an der es sich zu orientieren galt. Bienenfreundliche und vor allem robuste Pflanzen, die nicht viel Wasser brauchen, werden in die Beete gepflanzt, erklärte Antonia Schelnberger. Das Mitglied vom Arbeitskreis leitete die Gestaltung an. Anwohnerin Berit Heling war spontan dazugekommen und will zukünftig das neugestaltete Beet pflegen. „Ich wollte schon immer in der Altstadt wohnen und war ganz neidisch auf die anderen Baumscheiben“, freute sich die 24-Jährige. „Ich finde es schön, dass man solche Aktionen gemeinsam macht und dadurch auch neue Leute kennenlernt“, fügte Heling hinzu. Nicht so schön seien hingegen die Graffiti-Schmierereien, die man überall auf den Hauswänden vorfinde.