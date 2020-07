Raser über die B9 : Polizei ermittelt nach Verdacht auf illegales Rennen in Bonn

Polizei ermittelt nach Verdacht auf illegales Rennen in Bonn

Bonn Die Polizei hat am Samstagabend einen 27-Jährigen gestoppt, der mit seinem Porsche über die B9 in Bonn raste. Möglicherweise fuhr der Mann ein illegales Rennen, die Beamten stellten das Auto sicher.

Wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen hat die Polizei am Samstagabend einen 27-Jährigen in Bonn angehalten. Der Mann sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B9 in Höhe des Hofgartens unterwegs gewesen und habe bei seiner Fahrt Richtung Bad Godesberg zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsordnung begangen, teilte die Polizei mit.