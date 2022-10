90 Häuser betroffen : Reparaturen an Wasserrohrbrüchen in Kessenich schreiten voran

Reparaturen an Wasserrohrbrüchen in Kessenich schreiten voran

Update Kessenich Nach drei Wasserrohrbrüchen rund um den Rosenburgweg in Kessenich mussten rund 90 Haushalte auf Wasser verzichten. Den ersten Abschnitt konnte BonnNetz am frühen Abend reparieren.

Seit dem frühen Sonntagmorgen mussten die Bewohner von rund 90 Häusern am Rosenburgweg in Bonn-Kessenich ohne Wasser auskommen. Der Grund waren drei Wasserrohrbrüche, teilte BonnNetz am Sonntagmorgen mit. Mitarbeitende sind vor Ort, um den Schaden zu reparieren.