Vertragsunterzeichnung im Alten Rathaus : Bonner Prinzenpaar ruft zu Toleranz auf

Bonn. Die Tinte unter dem Vertrag ist trocken. Das Bonner Prinzenpaar hat den Sessionsvertrag mit dem Festausschuss Bonner Karneval unterzeichnet. Die Bundesstadt ist für die fünfte Jahreszeit gut gerüstet.

In den nächsten Wochen stehen für die designierten Tollitäten gemeinsame Fototermine und erste kleinere Auftritte auf dem Programm. Gleichzeitig beginnen auch die Vorbereitungen auf die große Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Bonner Marktplatz.

„Wir freuen uns auf die Session und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit den Bonnerinnen und Bonnern in dieser Session wieder richtig Karneval feiern können. Unser Motto ‚Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche‘ passt genau in die – sicherlich nicht einfache – Zeit. Mit dem Motto rufen wir zu Zusammenhalt, Toleranz und Weltoffenheit auf“, sind sich Prinz und Bonna einig.