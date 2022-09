Polizei bat um Hinweise : Vermisster 65-Jähriger aus Bonn-Castell in Düsseldorf gefunden

Vermisster 65-Jähriger aus Bonn-Castell in Düsseldorf gefunden

Update Bonn Seit Mittwoch suchte die Polizei nach einem 65-Jährigem aus Bonn-Castell. Der Mann konnte jetzt in Düsseldorf gefunden werden.

Am Freitagnachmittag ist der 65-jährige Mann aus Bonn-Castell, der vergangene Woche als vermisst gemeldet wurde, in Düsseldorf gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Suche nach ihm wurde deshalb eingestellt. Die Polizei hatte vorher die Bevölkerung um Hinweise bei der Suche gebeten.