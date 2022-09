Höhere Gebühren : Taxifahren in Bonn wird teurer

Taxifahren in Bonn wird teurer

Bonn Der Stadtrat stimmt einem Antrag der Taxi-Genossenschaft zu. Hingegen lehnt es die Koalition ab, Taxis auf den geplanten Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring zuzulassen.

Das Taxifahren in Bonn wird teurer. Der Stadtrat hat einem entsprechenden Antrag der Bonner Taxi-Genossenschaft erwartbar zugestimmt. Demnach steigt der Grundpreis von 3,10 auf 3,40 Euro. Der erste Kilometer kostet künftig 3,35 statt bislang 3,08 Euro. Ab dem zweiten Kilometer und für jeden weiteren Kilometer fallen nun zwei Euro an, bisher waren es 1,86 Euro. Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen sind es künftig 2,10 statt 1,96 Euro.