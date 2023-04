Unfall in Bonn Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. In der Zeit der Bergung und der Unfallaufnahme blieb die Römerstraße einseitig in Fahrtrichtung Norden bis circa 14 Uhr gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die stadtauswärts fahrenden Buslinien 600 und 601 umfuhren die Unfallstelle. Die Haltestellen Pädagogische Fakultät und Bataverweg konnten in dieser Zeit nicht angefahren werden.