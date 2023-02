Bilder der Karnevalsparty : Tausende Jecken feiern bei „Bonn steht Kopp“

Hardtberg Nach drei Jahren Pause fand am Wochenende wieder Bonns größte Karnevals-Party „Bonn steht Kopp“ im Telekom Dome statt. Bilder von allen drei Tagen gibt es hier. Heute ist zudem der Vorverkauf für 2024 gestartet.

Die Karnevalsparty „Bonn steht Kopp“ lockte am Wochenende Tausende Jecken in den Telekom Dome. Die Corona-Pandemie hatte für eine dreijährige Zwangspause gesorgt, die am Freitagabend gegen 18.30 Uhr beendet wurde. Auch am Samstag und Sonntag feierte die Menge gemeinsam mit Kasalla, Cat Ballou und weiteren kölschen Bands.