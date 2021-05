40 Menschen aus Gebäude geführt : Balkonbrand in Tannenbusch ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehr wurde am frühen Donnerstagmorgen zu dem Brand in Tannenbusch gerufen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr in Bonn-Tannenbusch zu einem Balkonbrand gerufen worden. Etwa 40 Menschen wurden von den Einsatzkräften aus dem Mehrfamilienhaus geführt und in einem Bus betreut.



Ein Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Tannenbusch hat am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Rund 40 Menschen wurden von Einsatzkräften aus dem achtstöckigen Gebäude an der Oppelner Straße geführt und in einem Bus betreut, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Verletzt wurde demnach aber niemand.

Mehrere Anwohner wählten den Notruf, weil sie Feuer auf dem Balkon in der vierten Etage gesehen hatten. Teilweise griffen die Flammen auch auf das Wohnungsinnere über. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. „Es sah sehr dramatisch aus. Flammen und Rauch waren weithin zu sehen und zu hören“, sagte der Einsatzleiter am Donnerstagmorgen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden auch die angrenzenden Wohnungen kontrolliert. Die Brandursache war am Donnerstag zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

(ga)