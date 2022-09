Friedenstage in Bonn : 100 Demonstranten rufen bei Innenstadt-Kundgebung zu Abrüstung auf

Die Teilnehmer der Friedensdemonstration ziehen mit Plakaten durch die Bonner Innenstadt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Rund 100 Friedensdemonstranten haben am Donnerstag in der Bonner City Abrüstung gefordert. Anlass war der Antikriegstag. Um die Ukraine drehen sich vor allem die Friedenstage in diesem Monat.

Nicht nur angesichts der Ukraine rückt in den nächsten Wochen das Thema Frieden in Bonn in den Mittelpunkt – mit mehreren Veranstaltungen. „Nie wieder Krieg!“, lautete am Donnerstag der Leitgedanke des Friedensforums Bonn zum Antikriegstag. Friedensgruppen aus der Region trafen sich zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration auf dem Friedensplatz. „Nie wieder darf von Deutschland Krieg ausgehen, Abrüstung und die Entwicklung nicht-militärischer Konfliktlösungen sind das Gebot der Stunde“, sagte eine Sprecherin von pax christi in Bonn.

Das beschlossene 100-Milliarden-Aufrüstungspaket sei gegen die Interessen der Bevölkerung gerichtet, kritisierte Heinz Assenmacher von der Antikriegs-AG Aufstehen Bonn und forderte eine Umwidmung des Geldes für Soziales, ein ordentliches Gesundheitssystem und den Klimaschutz. Die rund 100 Demonstranten forderten, Rüstungsexporte und Waffenlieferungen in die Ukraine sofort zu stoppen und eine aktive Friedenspolitik statt militärischer Expansionspolitik zu betreiben.

Auch die Grünen in Bonn protestieren gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine. Ihnen sei es wichtig, am Antikriegstag ein starkes Zeichen gegen Russlands „mörderischen und menschenverachtenden Krieg“ zu setzen. Putin verursache unermessliches Leid für die Menschen in der Ukraine und ruiniere zugleich Russlands Gesellschaft und Wirtschaft. Das sei auch ein Angriff auf alles, wofür die Grünen stünden: Frieden, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung des internationalen Völkerrechts und der Menschenrechte.

Friedenstage in Bonn

Bereits seit Mittwoch laufen die Bonner Friedenstage, zu denen deren Koordinationskreis anlässlich des Internationalen Friedenstages der Vereinten Nationen am 21. September einlädt. Auch da steht die Ukraine im Vordergrund.

Info Weitere Termine 6. September, 19 Uhr, Haus der Kirche, Adenauerallee 37, „Über den Krieg hinausdenken – Wie kann es weitergehen nach dem Ende des Krieges in der Ukraine?“; 16. September, 10 Uhr, Hofgarten 15, Bonner Friedenslauf der Schulen sowie 19 Uhr, Trinitatiskirchengemeinde, Brahmsstraße 14, „Der Ukrainekrieg: Hintergründe und Perspektiven“; 21. September, 18 Uhr, Altes Rathaus, Markt, „Der Preis der Zeitenwende“ zur Rüstungskontrolle; 24. September, 19.30 Uhr, Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, Konzert des Deutschen Friedenssong-Wettbewerbs 2022.