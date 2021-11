Bäder in Bonn : Private Schwimmlehrer weiterhin außen vor

Bonn Trotz 2G-Regel bleibt es eng in den Bonner Hallenbädern. Schwimmzeiten für die Allgemeinheit sind weiter knapp. Die Stadt Bonn sieht deshalb keine Möglichkeit für private Kurse.

Das mag den Publikumsverkehr zwar leicht reduzieren, am Grundproblem knapper Schwimmzeiten hingegen ändert es nichts. Die Stadt hält deshalb an ihrer harten Linie gegenüber privaten Schwimmkursen fest: Gewerbliche Anbieter dürfen die öffentlichen Becken ohne ausdrückliche Genehmigung der Stadtverwaltung erst mal nicht nutzen.

Wie berichtet, hatte die entsprechende Weisung an das Badpersonal in den Hallenbädern unter Eltern Wellen geschlagen, zumal manche Kurse abrupt abgebrochen werden mussten. „Wenn es Probleme mit der Situation vor Ort in den Becken gegeben hätte, dann hätte diese Lösung nicht über Wochen oder Monate funktioniert“, wirft eine betroffene Mutter ein. Doch trotz der Beschwerden bleibt die Stadt Bonn bei ihrer strikten Linie: „Nach der Haus- und Badeordnung ist die Ausübung eines Gewerbes in den Bädern nicht gestattet, und dazu gehört auch das gewerbsmäßige Erteilen von Schwimmunterricht“, erklärt Isabel Klotz vom Presseamt, ergänzt aber auch: „Rein ehrenamtliche Angebote sind von dem Verbot ausgenommen.“ Wer als Eltern oder im Kreise befreundeter Familien Kindern das Schwimmen beibringt, hat demnach keine Auseinandersetzungen mit der Stadt zu befürchten.