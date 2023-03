Autofahrer im Fokus : Polizei in Bonn kontrolliert insgesamt 78 Fahrzeuge

Polizei in Bonn kontrolliert insgesamt 78 Fahrzeuge

Bei den Verkehrskontrollen in Bonn waren am Mittwoch insgesamt 18 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Bonn Beamte der Polizei Bonn haben am Mittwoch größere Verkehrskontrollen in der Nordstadt und Auerberg durchgeführt. Sie suchten vor allem nach Fahrern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und wurden mehrfach fündig.

Bei den Kontrollen in Bonn suchten insgesamt 18 Beamtinnen und Beamte nach Autofahrern, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen. Insgesamt 94 Personen und 78 Fahrzeuge kontrollierten die Polizisten der Kradgruppe sowie der Wachen Duisdorf/Bornheim und Bad Godesberg an den zwei Kontrollstellen an der Kölnstraße und der Straße „An der Josefshöhe“.