Vorbereitung auf Notfälle : So erlebten Bonner den Probealarm am Warntag

Cell Broadcast

In Abhängigkeit von der Warnstufe ertönt auf den Handys auch im lautlosen Modus ein Warnton, wenn Cell Broadcast aktiviert wurde. Bis zu 15 CB-Nachrichten à 93 Zeichen können für bis zu 1395 Zeichen Nachrichtenlänge aneinandergehängt werden. Sie werden an alle Geräte versendet, die empfangsbereit sind – so wie ein Radio. So muss das Handy eingeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden. Weitere Einstellungen sind nicht nötig, denn die Probewarnung wird in der höchsten Warnstufe versendet und kann nicht unterdrückt werden.

Wichtig sind die sogenannten Übergabepunkte: So können das Land NRW und auch die Rettungsleitstelle der Bonner Feuerwehr entscheiden, wo Cell Broadcasts ausgeführt werden sollen. „Das kann nur ein Funkmast in der Bonner Südstadt sein, der alle Handys in einem Umkreis von 500 Metern erreicht, aber auch eine ganze Region“, erklärt Philipp Kornstädt von der Telekom, die wie jeder Netzbetreiber an Cell Broadcast beteiligt ist.

Trotz aller Tests weiß niemand genau, wer Cell Broadcast empfangen kann. „Wir können als Telekom sagen, welche Handys wir in den vergangenen 20 Jahre verkauft haben. Aber nicht, welche Typen welcher Hersteller in unserem Netz aktiv sind“, so Kornstädt. Laut BBK machen ältere Mobiltelefone und solche mit veralteten Betriebssystemen häufig Probleme. Bei den Mitarbeitern des General-Anzeiger kam die Warnnachricht vor allem auf älteren Diensthandys nicht an. Vereinzelt gab es bei neueren Modellen keine Meldung, in einem Fall beim Netzbetreiber Telefonica. Die Gesamt-Ausfallquote lag jedoch unter fünf Prozent. Weitere Informationen gibt es auf www.bbk.bund.de. oni