Bonnorange benötigt 138 000 Euro mehr : Reinigung der Straßen wird teurer

Laubsauger: Bonnorange hat in diesen Tagen mit der Straßenreinigung viel zu tun. Foto: Andreas Baumann

Bonn Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember, über höhere Gebühren für die Straßenreinigung. Grund sei eine deutliche Ausweitung der Leistungen, so die Verwaltung. So übernimmt Bonnorange künftig die bisher von Anwohnern erbrachte Reinigung von Parkbuchten und -taschen.



Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag, 10. Dezember, über höhere Gebühren für die Straßenreinigung, die ab 1. Januar 2021 gelten sollen. Der Gebührenbedarf steigt nach einer Vorlage der Verwaltung gegenüber dem laufenden Jahr um rund 138 000 Euro, obwohl gleichzeitig der Gesamtaufwand für Bonnorange – das heißt für Straßenreinigung und Winterdienst – im Jahr 2021 um 197 000 Euro gesenkt werden kann.

Bonnorange fokussiere künftig seine Arbeit, saubere Strecken würden nicht mehr oder nur in reduziertem Umfang gereinigt. Man konzentriere sich dafür stärker auf verschmutzte Straßen. Die Kosten der Straßenreinigung könnten daher im Rahmen der Kalkulation auf weniger Frontmeter verteilt werden, heißt es in der Vorlage. Folglich müssten die Gebührensätze für die Straßenreinigung bei den regulären Straßen je nach Straßenart zwischen 0,84 und 1,20 Euro und bei den Straßen mit erhöhtem Reinigungsaufwand (Reinigungsklasse D) zwischen 1,17 und 1,68 Euro je Frontmeter angehoben werden. Bei einem Einfamilienhaus mit 15 Metern Frontlänge an einer Anliegerstraße und wöchentlicher Reinigung steige somit die Jahresgebühr um 18 Euro von 67,95 auf 85,95 Euro. Liegt ein derartiges Grundstück in einer innerörtlichen Straße mit ebenfalls einmal wöchentlicher Reinigung beträgt die notwendige Gebührenerhöhung für das gesamte Jahr 16,20 Euro (bisher: 61,20 Euro, neu: 77,40 Euro). In einer überörtlichen Straße müsse die Gebühr für ein entsprechendes Grundstück von 47,55 Euro um 12,60 Euro auf 60,15 Euro angehoben werden, so die Verwaltung.