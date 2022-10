Mehr Teilnehmer als die vergangen Jahre : So lief der Müllsammeltag „Bonn Picobello“ am Samstag ab

Foto: Stefan Knopp

Bonn 3785 Teilnehmende haben am Samstag beim Aktionstag „Bonn Picobello“ mitgemacht und in Bonn Müll eingesammelt. Das waren laut BonnOrange rund 1000 mehr als in den vergangenen Jahren.



Das Müllmonster kriecht durch die Nacht und frisst allen Abfall, den es finden kann. Dadurch wird es immer größer, sein Hunger aber auch. Das ist eine Bilderbuchgeschichte, die sich Anna Thinius ausgedacht hat. Die Künstlerin hatte außerdem in Workshops mit Kindern Müllmonster gebastelt. Die konnte man sich am Samstag noch mal im Quartiersmanagement Neu-Tannenbusch anschauen, bevor sie wieder auseinandergenommen wurden.

Außerdem gingen einige Helfer am Bonn-Picobello-Tag durch das Wohngebiet und sorgten dafür, dass Müllmonster zumindest mal in nächster Zeit weniger Futter dort finden. Man fand das Übliche, von leeren Zigarettenpackungen bis Bierflaschen, und zum Üblichen gehören leider inzwischen auch jede Menge Mundschutzmasken. Er mache mit, „weil Tannenbusch mir am Herzen liegt“, sagte Ali Sirin vom QM Neu-Tannenbusch, „und um auf die Problematik hinzuweisen“. Ein Kampf gegen Windmühlen, möchte man meinen, und das, obwohl es im Quartier viele öffentliche Mülleimer gibt.

Die Beteiligung der Anwohner war gleich Null, obwohl viele Flyer verteilt worden waren. Das galt aber nicht für ganz Bonn. 3785 Teilnehmende haben sich laut Pressesprecher Jérôme Lefèvre von bonnorange für die diesjährige Aktion angemeldet, davon 2.935 Personen aus 22 Kitas, 20 Grundschulen, sechs OGS-Einrichtungen, vier weiterführenden Schulen, einem Schulzentrum und einem Jugendzentrum. Die restlichen 850 Personen waren Privatleute, die eigenständig Müllsammlungen auf die Beine stellten.

Insgesamt, so Lefèvre, liege man damit um gut 1000 Teilnehmern über dem Schnitt der letzten fünf Jahre. „Laut Anmeldeliste haben wir in diesem Jahr 3.481 Paar Handschuhe in verschiedenen Größen und 2.402 Müllsäcke ausgegeben“, teilte er mit. Einige Gruppen würden aber Material verwenden, das sie noch vom Vorjahr übrig hatten. Wie viel Müll gesammelt wurde, konnte er nicht beziffern, da die Säcke nicht gewogen würden.