Prozess vor dem Arbeitsgericht : SWB-Fahrer soll im Dienst Marihuana geraucht haben

Bonn Ein SWB-Fahrer soll in Bonn unter Drogen im Dienst gewesen sein. Beim Bonner Arbeitsgericht hat er gegen den fristlosen Rauswurf geklagt. Jetzt erhält er eine ordentliche Kündigung samt wohlwollendem Zeugnis.

Laut Besgen, der die Stadtwerke vor Gericht vertritt, hatten zwei Kollegen des Klägers aus purem Zufall das Führerhaus der Stadtbahn an der Haltestelle Tannenbusch Süd betreten. Dort machte der 38-Jährige gerade Pause. Der Nase der beiden Kollegen entging indes nicht: Der Fahrer hatte offensichtlich gerade „Gras“, also Cannabis konsumiert - das stellten die beiden Kollegen zweifelsfrei am süßlichen Geruch in der Luft fest, berichtet Besgen. Der Fahrer stritt dagegen alles ab, doch die beiden Kollegen ließen sich nicht beirren und forderten die Polizei an.