GA gelistet : Diese veganen Restaurants und Cafés gibt es in Bonn

Die Geschwister Tom und Katja Schult betreiben das vegane Restaurant Esskalation in der Bonner Südstadt. Foto: Judith Nikula

Bonn Richtig lecker und dazu ganz ohne tierische Produkte: Bonn hat mittlerweile einige rein vegane Cafés und Restaurants zu bieten. Außerdem gibt es viele Lokale, die zwar nicht rein pflanzlich kochen, aber ein großes veganes Angebot haben. Wir geben einen Überblick.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mittlerweile gibt es in Bonn ein vielfältiges Angebot an Restaurants und Cafés, die eine rein vegane Küche anbieten. Darüber hinaus haben viele Restaurants und Cafés, die zwar nicht ausschließlich vegan kochen, ein großes Angebot an pflanzlichen Gerichten auf ihrer Karte. Wir geben einen Überblick.

Rein vegane Restaurants und Cafés in Bonn

Esskalation

Im Sommer 2019 hat das vegane Restaurant Esskalation in der Südstadt eröffnet. Mitten auf dem Bonner Talweg gibt es seither ein großes Frühstücksangebot, gesunde Snacks für zwischendurch, eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte und Kaffee zu jeder Tageszeit. Dabei geht es vor allem um eines: Nachhaltigkeit und dass möglichst wenig Verpackungsmüll anfällt.

Die Inhaber sind die Geschwister Tom und Katja Schult. Sie wollen gerne leckeres, gesundes und ausgewogenes Essen nach Bonn bringen. Eigentlicher Gedanke hinter dem Bistro ist die „To-Go“-Idee für den kleinen Snack zwischendurch. Die Inhaber bemühen sich, Einwegmüll zu vermeiden und bieten stattdessen Mehrwegbecher für Getränke und Weckgläser gegen Pfand für die Speisen an.

In der neuen Filiale in Poppelsdorf, Clemens-August-Straße, bieten die Schults neben dem schon bekannten Brunch&Lunch-Konzept auch ein hochwertiges Abendmenü mitsamt ausgefallenen Cocktails und Weinen an. Beachtet hier aber die Tischreservierungshinweise.

Adressen: Bonner Talweg 26 (Südstadt), 53113 Bonn und Clemens-August-Straße 7a (Poppelsdorf), 53115 Bonn

Öffnungszeiten: in der Südstadt Montag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, und in Poppelsdorf Montag, 9-18 Uhr, Dienstag bis Freitag, 9 bis 23 Uhr, sowie samstags und sonntags 10-23 Uhr

in der Südstadt Montag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, und in Poppelsdorf Kontakt: esskalation.net

Cassius Garten

Der Cassius Garten in der Cassius-Bastei direkt vis-à-vis vom Bonner Hauptbahnhof ist gewissermaßen die Grande Dame unter den fleischlosen Restaurants in Bonn. Seit 1989 bietet die Familie Lüth vegetarische Vollwertkost an. Inzwischen ist ein Großteil der Gerichte vegan - also gänzlich ohne tierische Produkte hergestellt. Neben Salaten und warmen Gerichten gibt es auch veganen Kuchen und Eis.

Das Konzept des Restaurants und Cafés: Die Gäste bedienen sich selbst an einem großen Buffet, das Essen wird nach Gewicht berechnet. Vegane Gerichte sind schnell erkennbar mit einem grünen Punkt gekennzeichnet. Außerdem bietet der Cassius Garten auch einen veganen Partyservice an.

Tipp: Von 15 Uhr gibt 10 Prozent von 19 bis 20 Uhr 30 Prozent Rabatt auf alle abgewogenen Speisen. Das Essen kann selbstverständlich auch mitgenommen werden. Ab 19.45 Uhr kann für 5 Euro eine Mitnahmebox mit Salaten gefüllt werden.

Adresse: Maximilianstraße 28d, 53111 Bonn

Maximilianstraße 28d, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, Frühstücks-Café 8 bis 12 Uhr, Restaurant und Kuchentheke 11 bis 20 Uhr

Montag bis Samstag, Frühstücks-Café 8 bis 12 Uhr, Restaurant und Kuchentheke 11 bis 20 Uhr Kontakt: 0228/652429, cassiusgarten.de

Kichererbse

In der Unterführung zwischen Poppelsdorf und dem Bonner Hauptbahnhof hat die "Kichererbse" ihren Platz. Der kleine Imbiss versorgt seine Kunden mit Falafel und Salat klassisch im Brot. Dazu gibt es eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Optionen. Frittiertes Gemüse, Tofu oder Grillkäse stehen auf der Speisekarte. Dazu gibt es als Soße beispielsweise Hummus, der auch aus Kichererbsen gestampft wird.

Adresse: Unterführung zur Poppelsdorfer Allee, 53115 Bonn

Unterführung zur Poppelsdorfer Allee, 53115 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr

Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr Kontakt: kichererbse-bonn.de

Black Veg

In der Adolfstraße, direkt am Bonner Frankenbad, bietet das Café und Bistro Black Veg rein vegane Snacks, Salate, Kaffeespezialitäten, Smoothies, wechselnde saisonale Angebote und hausgemachte Kuchen. Kleiner Tipp: Jeden Freitag gibt es hier veganen Döner aus Seitan zu genießen.

Adresse: Adolfstraße 43, 53111 Bonn

Adolfstraße 43, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Samstag, 11 bis 19 Uhr, Freitag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 10 bis 19 Uhr

Mittwoch, Donnerstag und Samstag, 11 bis 19 Uhr, Freitag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 10 bis 19 Uhr Kontakt: blackveg.de

Kaiserhüttn

Wer glaubt, bayerisch-österreichische Küche und fleischlos, das schließe sich aus, der wird in der Kaiserhüttn am Wilhelmsplatz unweit der Beethovenhalle eines Besseren belehrt. In rustikalem Hüttn-Holzambiente werden hier Semmel mit warmem Leberkäs, Kaiserschmarrn, Gulasch und Bratlinge mit bayerischem Kartoffelsalat kredenzt, aber alles zu 100 Prozent pflanzlich. Auch hier gibt es Catering und Lieferservice.

Es können auch für maximal acht Personen auch beheizte Hütten draußen gebucht werden.

Adresse: Wilhelmsplatz 1a, 53111 Bonn

Wilhelmsplatz 1a, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag und an Feiertagen, jeweils 12 bis 20 Uhr

Dienstag bis Samstag und an Feiertagen, jeweils 12 bis 20 Uhr Kontakt: 0228/93197984, kaiserhuettn.com

BiBu - die BioBude

Auf dem Bonner Wochenmarkt versorgt der Foodtruck Bi-Bu Passanten, Einkaufsbummler und Mittagspausen-Macher mit veganem Fast-Food. Die Bio-Bude hat rein pflanzliche Currywurst, Pommes und Burger aus überwiegend ökologischen Zutaten im Angebot. Das vegane Essen auf Rädern kann auch als Catering gebucht werden.

Adresse: Markt, 53111 Bonn

Markt, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11 bis 17 Uhr

Montag bis Samstag, 11 bis 17 Uhr Kontakt: bibu-vegan-mobil.de

Homei Gyoza

In dem kleinen Bistro am Bonner Marktplatz gibt es hausgemachte Teigtaschen ohne künstliche Zusatzstoffe auf Salate, Reis, Curry und Bowls. Dabei handelt es sich um Eigenkreationen. Alle Hauptgerichte sind vegan. Außerdem bietet das Bistro sechs verschiedene Teigtaschen an, von denen drei mit Fleisch und drei vegan sind.

Adresse: Markt 5, 53111 Bonn

Markt 5, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 bis 15 sowie 17.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr

Montag bis Freitag, 12 bis 15 sowie 17.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr Kontakt: 0228/24060585; hallo@homei-gyoza.com

Çiğköftem

Zugegeben: Besonders einladend sehen die Pavillons auf dem Bussteig am Bonner Busbahnhof auf den ersten Blick nicht aus. Aber ein zweiter Blick lohnt sich, denn hier versteckt sich ein echter veganer Geheimtipp: Der türkische Imbiss Çiğköftem.

Das türkische Franchise-Unternehmen gibt es seit 1993, inzwischen mit rund 300 Filialen in zehn Ländern. Çiğ Köfte sind eigentlich kräftig gewürzte, rohe Hackfleischbällchen. Hier werden sie allerdings in der pfanzlichen Variante aus Bulgur hergestellt, mit Tomatenmark, Knoblauch, verschiedenen Kräutern und Granatäpfeln gewürzt und klassisch als "Frikadellen", im Wrap oder Burger dargeboten.

Anders als in manchen anderen Filialen gibt es im Bonner Çiğköftem nur vegane Gerichte.

Adresse: Am Hauptbahnhof, Ecke ZOB Pavillon, Maximilianstraße, 53111 Bonn

Am Hauptbahnhof, Ecke ZOB Pavillon, Maximilianstraße, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 22 Uhr

Montag bis Sonntag, 11 bis 22 Uhr Kontakt: 01573/5314113

Veganfreundliche Lokale in Bonn

Mr & Mrs Humus

Am Rande der Bonner Altstadt findet sich das vegetarische und überwiegend vegane Restaurant Mr & Mrs Humus. Hier gibt es frisches, selbstgebackenes Pitabrot, verschiedene Humusspeisen, Falafel und diverse Salate zum Mitnehmen und dort genießen.

Adresse: Kaiser-Karl-Ring 27, 53111 Bonn

Kaiser-Karl-Ring 27, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12 bis 23 Uhr

Montag bis Sonntag, 12 bis 23 Uhr Kontakt: 01575/0403398, mrandmrshumus.de

Makiman

Die Makiman-Restaurants haben nicht nur japanische, sondern auch koreanische, thailändische und indische Gerichte auf ihren Speisekarten. Drei Restaurants sind in ganz Bonn verteilt, jedes sticht durch eine Besonderheit hervor. Mittlerweile finden sich viele vegane Gerichte auf der Speisekarte. Alle Speisen werden bei Makiman täglich handgemacht zubereitet.

Makiman 1: Sterntorbrücke 11, 53111 Bonn, Montag bis Donnerstag, 12 bis 21 Uhr, Freitag bis Samstag, 12 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr) und Sonntag, 16 bis 22 Uhr

Sterntorbrücke 11, 53111 Bonn, Montag bis Donnerstag, 12 bis 21 Uhr, Freitag bis Samstag, 12 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr) und Sonntag, 16 bis 22 Uhr Makiman 2: Ermekeilstraße 28, 53113 Bonn, Dienstag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

Ermekeilstraße 28, 53113 Bonn, Dienstag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr) Makiman 3: Goetheallee 68, 53225 Bonn, Montag bis Donnerstag, 17 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag, 16 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Goetheallee 68, 53225 Bonn, Montag bis Donnerstag, 17 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag, 16 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr) Kontakt: info@makiman.de, makiman.de

Himalayak

Tibetische Küche mit Spezialitäten aus dem Himalaya: Diese Kombination repräsentiert das Himalayak auf der Bornheimer Straße in der Nordstadt. Dort werden die Nudeln für Suppen vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. Weil das Restaurant vor allem Hülsenfrüchte verwendet und auf Geschmacksverstärker verzichtet, ist das Lokal auch für Veganer geeignet.

Adresse: Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn

Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn Kontakt : 0228/96910517, info@himalayak.de, himalayak.de

: 0228/96910517, info@himalayak.de, himalayak.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 22.30 Uhr

Dean&David

Viele vegane Gerichte befinden sich auch auf der Speisekarte der Salat-Kette Dean&David. Gleich zwei Filialen gibt es in der Bonner Innenstadt: Am Markt und im Maximiliancenter. Verkauft werden in den Restaurants neben Salaten auch Sandwiches, Suppen, kaltgepresste Säfte und Kaffee – frei von Geschmacksverstärkern sowie Konservierungs- und Farbstoffen.

Adressen: Markt 3, 53111 Bonn

Markt 3, 53111 Bonn Kontakt: 0228/28628622, bonn.markt@deananddavid.com, deananddavid.com

0228/28628622, bonn.markt@deananddavid.com, deananddavid.com Öffnungszeiten: Filiale am Markt 3: Montag bis Samstag, 12 bis 19.30 Uhr. Die Filiale an der Poststraße 2-4 ist aktuell geschlossen.

Ananda

Dieses vegan und vegetarische Restaurant bietet Reis- oder Nudelgerichte, Salate, Suppen oder süße Nachspeisen, die immer frisch zubereitet werden. Neben dem Tischangebot im Restaurant können die Speisen auch mitgenommen werden. Dazu gibt es zahlreichen Obst- und Gemüsedrinks. Die Online-Bestellungen laufen über den Lieferdienst lieferando.de.

Adressen: Acherstraße 12, 53111 Bonn

Acherstraße 12, 53111 Bonn Kontakt: 0228/9093107 , ananda-bonn.de

0228/9093107 ananda-bonn.de Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und am Samstag von 10 bis 19 Uhr (ab März bis 20 Uhr).

Café Frida

Das Café Frida lädt Interessierte in seine Location an der Bornheimer Straße ein. Neben den Frühstücks- und Kuchen-Angeboten bietet das Café Frida auch vegane und nicht-vegane Pfannenbrote an. Reservierungen sollten möglichst acht Stunden vorher getätigt werden. Bei Gruppen von mehr als sechs Personen bitten die Inhaber, vorher anzurufen.

Adressen: Bornheimer Straße 57, 53119 Bonn

Bornheimer Straße 57, 53119 Bonn Kontakt: 0228/52264514 , cafefrida.de

0228/52264514 cafefrida.de Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr, die Küche hat täglich bis 13.30 Uhr, von Freitag bis Sonntag bis 17 Uhr

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein veganes oder veganfreundliches Restaurant? Schicken Sie uns eine Email an online@ga.de.

(ga)