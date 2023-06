Events in Bonn und der Region Ballonfestival und Gipfelfest: Tipps für Fronleichnam und das Wochenende

Mit bunten Farben verschwinden sie zum Sonnenaufgang hinter dem Horizont: Das 14. Ballonfestival in der Bonner Rheinaue verspricht ein atmosphärisches und vollgepacktes Programm. Bei gutem Wetter ziehen am Wochenende mehr als 30 Heißluftballone über Bonn in Richtung Vorgebirge, Siebengebirge und Rheintal. Das traditionelle Ballonglühen, bei dem die teilnehmenden Teams ihre Ballone in der Dämmerung leuchten lassen, findet am Samstag statt.