Von BonnFest bis Winzerfest : Acht Tipps für das lange Wochenende in Bonn und der Region

Am kommenden Wochenende findet zum 23. Mal das BonnFest in der Bonner Fußgängerzone statt. Foto: Sascha Stienen

Service Bonn/Region Das BonnFest, das Oktoberfest in Siegburg und der Tag der Deutschen Einheit: Das lange Wochenende bietet eine Vielzahl an Events in Bonn und der Region. Wir geben einen Überblick.

Ob BonnFest, Oktoberfest, Winzerfest oder Herbstfest: Am kommenden Wochenende mit dem Feiertag am Montag gibt es in Bonn und der Region viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen.

23. BonnFest

Nach zwei Jahren Pause findet am Wochenende wieder das BonnFest statt. Während der Feierlichkeiten werden Bühnen, Informationsstände und verschiedene Themenwelten im gesamten Bereich der Bonner Fußgängerzone errichtet. Alle Informationen zum genauen Ablauf des BonnFestes gibt es in unserem Artikel.

Wo: Die Bühnen stehen auf dem Marktplatz und dem Münsterplatz in Bonn

Die Bühnen stehen auf dem Marktplatz und dem Münsterplatz in Bonn Wann: Freitag, 30. September, ab 12 Uhr bis Sonntag, 2. Oktober, bis 22 Uhr

Freitag, 30. September, ab 12 Uhr bis Sonntag, 2. Oktober, bis 22 Uhr Eintritt: kostenlos

Bonner Song Slam

Gesungene Lyrik von Singer-Songwritern erwartet Musikliebhaber am Freitag beim Bonner Song Slam. Sechs Künstler präsentieren in zwei Vorrunden einen selbstgeschriebenen Song, dann entscheidet das Publikum über den Gewinner. Tickets gibt es hier.

Wo : RheinBühne, Oxfordstraße 20-22, 53111 Bonn

: RheinBühne, Oxfordstraße 20-22, 53111 Bonn Wann : Freitag, 30. September, 20 Uhr

: Freitag, 30. September, 20 Uhr Eintritt: 8 Euro

Oktoberfest in Siegburg

In Siegburg hält an diesem Wochenende das bayrische Oktoberfest Einzug in das Rhein-Sieg-Forum. In traditioneller Manier wird Musik und Bier in einer Festzeltatmosphäre geboten. Außerdem wird ein Lederhosen- und Dirndl Contest stattfinden. Mit dabei sind unter anderem DJ Nico Jansen und Die Zipfelbuben. Tickets gibt es hier.

Wo : Rhein Sieg Forum, Bachstraße 1, 53721 Siegburg

: Rhein Sieg Forum, Bachstraße 1, 53721 Siegburg Wann : Sonntag, 2. Oktober ab 19 Uhr

: Sonntag, 2. Oktober ab 19 Uhr Eintritt: 13 Euro, Eintritt ab 16 Jahren

Altstadt-Herbst

Parallel zum BonnFest wird in der Bonner Altstadt der Herbstbeginn mit Federweißer und Zwiebelkuchen gefeiert. Auch auf Schloss Eulenbroich und Burg Satzvey können Besucher zur Feier des Herbstes Kulinarik, Musik und Kunsthandwerk genießen. Alle Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel.

Wo: Weinhandlung „in guten Kreisen“ und gegenüber: Dorotheenstraße 70, Ecke Adolfstraße

Weinhandlung „in guten Kreisen“ und gegenüber: Dorotheenstraße 70, Ecke Adolfstraße Wann : Freitag, 30. September, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 1. Oktober, 12 bis 22 Uhr

: Freitag, 30. September, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 1. Oktober, 12 bis 22 Uhr Eintritt: kostenfrei

Winzerfest in Königswinter

Was wäre ein Herbstwochenende ohne regionalen Wein? Von Freitag bis Montag können Besucher die zahlreichen Weinstände in der Königswinterer Innenstadt besuchen und Tanz sowie Musik genießen. Detaillierte Informationen zu diesem und weiteren Weinfesten in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Wo: Königswinterer Altstadt, 53639 Königswinter

Königswinterer Altstadt, 53639 Königswinter Wann : Freitag, 30. September, bis Montag, 03. Oktober

: Freitag, 30. September, bis Montag, 03. Oktober Eintritt: kostenfrei

Glanzlichter 2022

Einzigartige Momentaufnahmen, die die Schönheit der Natur und der Artenvielfalt widerspiegeln, werden im Zuge des Fotowettbewerbes „Glanzlichter der Naturfotografie“ im Museum Koenig ausgestellt. Aus 41 Ländern wurden 15.750 Bilder für die Wanderausstellung eingesendet. Die Ausstellung mit den Gewinnerbildern läuft noch bis zum 8. Januar. Alle weitere Informationen gibt es hier.

Wo: Museum Koenig, Adenauerallee 160, 53113 Bonn

Museum Koenig, Adenauerallee 160, 53113 Bonn Wann: zu den normalen Öffnungszeiten des Museums

zu den normalen Öffnungszeiten des Museums Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 3 Euro)

All Over Winner des Fotowettbewerbes Glanzlichter 2022 ist “Das Auge“ vom Italiener Ivan Pedretti. Aufgenommen wurde das Bild auf dem Strand der Insel Vestvågøya in Norwegen. Foto: Ivan Pedretti/Glanzlichter 2022

Familientag „Tag der Deutschen Einheit“

Das Haus der Geschichte in Bonn veranstaltet zum Tag der Deutschen Einheit ein buntes Programm, besonders für seine kleinen Besucher. Die Spielgruppe Theater Taktil spielt verschiedene Szenen wie den Mauerfall in der Dauerausstellung und das offene Atelier baut mit den Kindern Modell-Trabis aus Papier. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

Wo: Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn Wann: Montag, 3. Oktober, ab 11 Uhr

Montag, 3. Oktober, ab 11 Uhr Eintritt: kostenfrei

Bonner Forum zur Einheit

Seit 1999 veranstaltet die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Tag der Deutschen Einheit eine Feierstunde im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn. Die diesjährige Feierstunde steht unter dem Leitsatz „Die Zukunft des Westens“ und widmet sich der Rolle Deutschlands in der Welt. Nach einer einführenden Rede durch Annegret Kramp-Karrenbauer werden Fragen zur Rolle des Westens im internationalen politischen Geschehen diskutiert. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.

Wo: World Conference Center Bonn, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn

World Conference Center Bonn, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn Wann: Montag, 03. Oktober 15 bis 16.30 Uhr

Montag, 03. Oktober 15 bis 16.30 Uhr Eintritt: kostenfrei

(ga)