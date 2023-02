Events in Bonn und der Region : „Bonn steht Kopp“ und mehr: Tipps für das Wochenende

Im Jahr 2020 feierten rund 18.000 Besucher bei „Bonn steht Kopp“. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Der Telekom Dome verwandelt sich bei in einen Karnevalstempel und Ausstellungen entführen in unendliche Weiten. Diese und weitere Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region im Überblick.

An diesem Wochenende wagen Besucher einen Blick hinter die Realität, in die Weiten des Weltalls und rheinische Jecken stürzen sich kopfüber in den Karneval. Robbie Williams schaut in orchestraler Begleitung zurück auf seine größten Hits und das Beethovenorchester führt Kinder musikalisch durch den Balkan. Außerdem präsentieren Studierende ihre Kunst im Contra-Kreis-Theater.

Bonn steht Kopp

Seit mehr als 14 Jahren steht Bonn regelmäßig kopf - zumindest wenn es nach dem närrischen Publikum geht. Am Wochenende sorgen zahlreiche hochkarätige Karnevalsbands wie Querbeat, Brings, Höhner und Kasalla für ausgelassene Stimmung im Telekom Dome. Für Verpflegung ist gesorgt, eigene Getränke und Snacks können auch mitgebracht werden. Tickets gibt es hier.

Wo: Telekom Dome, Basketsring 1, 53123 Bonn

Telekom Dome, Basketsring 1, 53123 Bonn Wann: Freitag, 3. Februar und Samstag, 4. Februar 18.30 Uhr und Sonntag, 5. Februar 15.15 Uhr

Freitag, 3. Februar und Samstag, 4. Februar 18.30 Uhr und Sonntag, 5. Februar 15.15 Uhr Tickets: 29,50 Euro

29,50 Euro Hinweis: Es wird in diesem Jahr keinen Shuttleservice geben. Das Mitbringen von Glasflaschen, Porzellantellern und Fässchen ist verboten.

Vernissage „Beyond Reality“

Eine Ausstellung, die an den Grenzen der Realität nagt? Im Kunstverein Bad Godesberg schweben ab Sonntag Realitätsträume durch die Hallen. Claudia Söchting kreiert dazu analoge Collagen aus Fotografien und alten Büchern. Und auch die Bonner Künstlerin Nina Herold stellt ihre Malerei unter dem Motto „Beyond Reality“ vor.

Wo: Kunstverein Bad Godesberg, Burgstraße 85, 53177 Bonn

Kunstverein Bad Godesberg, Burgstraße 85, 53177 Bonn Wann: Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr

The stage is yours

Ob hochdramatische Monologe in Altgriechisch, Horrorkomödien, Kunstausstellungen oder spnore Gesänge: Das Contra-Kreis-Theater lädt Studierende der Uni Bonn auf ihre Bühne ein und stellt ihre Kreativität auf die Probe. Am Samstag präsentieren die Studierenden ihre Werke.

Wo: Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3-5, 53113 Bonn

Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3-5, 53113 Bonn Wann: Samstag, 4. Februar, 18.30 Uhr

Samstag, 4. Februar, 18.30 Uhr Eintritt: kostenfrei, eine Platzreservierung ist nicht möglich

Präzision+

Vom ersten Neutrino, einem elektrisch neutralen Elementarteilchen mit sehr geringer Masse, bis zur dunklen Materie, die mehr als 80 Prozent der Masse des Weltalls ausmacht, führt die Ausstellung „Präzision+“ der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durch die grundlegenden Themen und Fragen der modernen Physik. Die Ausstellung ist in sieben Themenbereiche unterteilt, die sich alle mit einer Facette von Präzision beschäftigen.

Wo: Wissenschaftszentrum Bonn, Ahrstraße 45, 53175 Bonn

Wissenschaftszentrum Bonn, Ahrstraße 45, 53175 Bonn Wann: ab dem 1. Februar Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

ab dem 1. Februar Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr Eintritt: kostenfrei

Robbie Williams

Im letzten Sommer begeisterte der britische Sänger 25.000 Fans im Hofgarten. Am Sonntag kommt er mit der „XXV Tour - 25 Years of Hits“ zurück in die Region. Auf dem gleichnamigen Best-Of-Album „XXV“ erschienen seine Lieder im September 2022 mit orchestraler Begleitung. Tickets gibt es hier und hier.

Wo: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln Wann: Sonntag, 5. Februar, 20 Uhr

Sonntag, 5. Februar, 20 Uhr Tickets: ab 100,65 Euro

Foto: Ingo Firley 94 Bilder So erlebten die Fans das Konzert von Robbie Williams rund um den Hofgarten

Sitzkissenkonzert für Kinder: Der Diamantapfel

Mit Cello, Klarinette und Klavier erkunden Kinder am Sonntag musikalisch den Balkan. Durch die märchenhafte Geschichte eines gütigen Königs, einer wagemutigen jungen Frau und drei Äpfeln aus reinsten Diamanten führt das Beethoven Orchester unter anderem mit den „Sieben Balkantänzen“ (1927) des jugoslawischen Komponisten Marko Tajčević.

Wo: Opernhaus Bonn, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Opernhaus Bonn, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn Wann: Sonntag, 5. Februar 12 Uhr und Montag, 6. Februar, 11 Uhr

Sonntag, 5. Februar 12 Uhr und Montag, 6. Februar, 11 Uhr Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 5 Euro)

10 Euro (ermäßigt 5 Euro) Hinweis: Für Kinder von 3-5 Jahren