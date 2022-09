Beethovenfest: Am Donnerstag im Telekom Forum : Die Rückkehr des Siegers

Der Pianist Hans Suh spielt beim Beethovenfest ein sehr besonderes Programm. Foto: Telekom

Bonn Hans Suh, der 2021 die Telekom Beethoven Competition gewann, kommt in multipler musikalischer Mission zum Beethovenfest: Als Solist am Klavier, als Dirigent und Arrangeur sowie als Komponist.

In der Reihe der siegreich absolvierten Klavierwettbewerbe ragt für den koreanischen Pianisten Hans Suh der erste Platz, den er im vergangenen Jahr bei der International Telekom Beethoven Competition Bonn errang, ganz klar heraus. Die Bedeutung dieses Ereignisses fasst der 31-Jährige rückblickend in einer denkbar knappen englischen Phrase zusammen: „Life changing“. Ein Dreivierteljahr später sitzt der Musiker wieder im Telekom Forum, wo damals das Finale ausgetragen wurde, und erinnert sich. Die Corona-Krise hatte seiner jungen Karriere ziemlich unfair ein Bein gestellt. „Fast alle Konzerte wurden damals cecancelt.“ Da kam der Bonner Wettbewerb gerade recht. Und der Sieg gab ihm die Chance, im Konzertleben wieder neu durchzustarten. „Der Wettbewerb ist so wichtig, weil er einem so viele Möglichkeiten eröffnet“, sagt Suh. Zum Beispiel beim Beethovenfest aufzutreten.

Auch der BOB-Konzertmeister hat einen Auftritt

Üblicherweise gestalten die Gewinner der Beethoven Competition einen eigenen Klavierabend beim Festival. Im Fall von Hans Suh wird jedoch kräftig aufgesattelt. Er stellt sich an diesem Donnerstagabend nicht nur als Pianist, sondern auch als Dirigent, Arrangeur und Komponist vor. Mit ihm auf der Bühne stehen Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie sowie der Konzertmeister des Beethoven Orchesters Bonn (BOB), Mikhail Ovrutsky. Ihn hatte Suh als musikalischen Partner im Kammermusikfinale der Competition kennengelernt. „Er hat mir damals sehr geholfen“, erinnert sich Suh. Gespielt werden am Donnerstagabend Edward Elgars Serenade für Streicher op. 20, Astor Piazzollas „Les Cuatro Estaciones Porteñas“ in einem Arrangement für Violine und Kammerorchester sowie das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven, das in einer von Hans Suh eigenhändig erstellten Fassung für Streicher und Soloklavier zur Aufführung kommt. Suh kannte bereits die ziemlich in die Jahre gekommene Streicherfassung von Vinzenz Lachner, die er jedoch als ziemlich unzureichend einschätzt. „Ich habe jetzt versucht, wirklich alle originalen Stimmen zu berücksichtigen“, erzählt er.

Broadway am Klavier

Der Abend hält auch noch eine echte Uraufführung bereit. Im Auftrag der Telekom komponierte Hans Suh ein Klavierstück mit dem Titel „New York: Broadway“. Es ist Musik, sagt er, die unter dem Einfluss anderer Künste steht. Eine zentrale Rolle für das neue Werk spielt Piet Mondrians letztes Gemälde „Victory Boogie Woogie“, das in New York entstand, eine abstrakte, unvollendet gebliebene Bildkomposition. Deutlich handfesterer Natur ist der andere Einfluss, nämlich der Action-Thriller „The Bourne Ultimatum“ mit Matt Damon. Die Action, verspricht Suh, wird man seinem Stück deutlich hören.

„Broadway“ ist für Suh aber auch ein Stück Heimat. Bereits mit zehn Jahren zog er als hochtalentierter Nachwuchspianist nach New York, um unter anderem bei Vladimir Feltsman und Emanuel Ax zu studieren. „Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens in New York verbracht“, sagt der in Seoul geborene Suh. Das Klavierstück soll jedoch kein Einzelwerk bleiben. Der Musiker plant noch weitere musikalische Städteporträts, die dann zu einer ganzen Suite zusammenwachsen sollen. Als nächstes hat er Helsinki im Blick. Und dann Köln. Über weitere Städte hüllt er sich noch in Schweigen.

Mit der Klassischen Philharmonie in Bonn und auf Tour

Vielleicht die Beethovenstadt Bonn? Immerhin bleibt er ihr auch über das Beethovenfest hinaus noch verbunden. Bereits am 2. Oktober kehrt Hans Suh zurück, um im ersten Saisonkonzert der Klassischen Philharmonie Bonn Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur zu spielen und im Anschluss mit dem Orchester in zehn weiteren deutschen Großstädte zu gastieren. Auch das ist Bestandteil der Competition-Siegesprämie.