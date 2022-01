Jahresprogramm steht fest : Geballte Frauenpower im Arp Museum Rolandseck

Selbstbewusste Malerein: 1906, ein Jahr vor ihrem frühen Tod, malte Paula Modersohn-Becker ihr „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“. Foto: Museen Böttcherstraße

Bonn Es ist das Jahr der Frauen im Arp Museum in Rolandseck. Unter dem Motto „Wegbereiterinnen“ präsentieren die kommissarische künstlerische Direktorin Petra Spielmann und ihr weibliches Museumsteam zahlreiche Ausstellungen in 2022.

Das Arp Museum in Rolandseck hat das Jahr der „Wegbereiterinnen“ ausgerufen, ein Jahr, das fast exklusiv starken Frauen gewidmet ist. Mit dem Ausscheiden des Direktors Oliver Kornhoff Anfang Dezember 2021 habe das nichts zu tun, schmunzelte Petra Spielmann, kaufmännische Direktorin und kommissarische künstlerische Direktorin des Hauses, am Freitag bei der Vorstellung des Jahresprogramms 2022. Spielmann führt ein rein weibliches Museumsteam an, die einzelnen Kuratorinnen präsentierten ihre Ausstellungen. Nach den Muskelspielen der vergangenen Jahre – man sah etwa Auguste Rodin, Salvador Dalì, Henry Moore – ist jetzt mal die Frauenperspektive angesagt. Streng genommen hat das Jahr der „Wegweiserinnen“ bereits Ende 2021 mit den Stahlskulpturen aus Leitplanken und Baumschützern der Berlinerin Bettina Pousttchi begonnen.