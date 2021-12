Jahresgaben Kunstverein Bonn : Kunst im Angebot

Michael Fullerton zeigt die Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay in einem klassischen Ölgemälde: „Audrey Azoulay (Magenta Version), 2021“. Foto: Bonner Kunstverein

Bonn Der Bonner Kunstverein präsentiert Jahresgaben, Experten stellen am Samstag ihre Lieblingsbilder vor. Nur ein kleines Manko hat der Kunstgenuss.

Mit Werken von 33 Künstlern ist die traditionelle Ausstellung der Jahresgaben des Kunstvereins besonders üppig ausgefallen. Direktorin Fatima Hellberg hat eine attraktive Mischung aus Auflagenwerken und Unikaten ab 400 Euro zusammengestellt, die erworben werden können. Das Angebot richtet sich leider nur an Mitglieder des Kunstvereins, Nichtmitglieder bleibt die Möglichkeit, die hochinteressante Ausstellung zu sehen. Jahresgaben, deren Erlös dem Kunstverein zugute kommt, haben immer auch eine strategische Komponente, zeigt hier doch die Direktorin ihr Profil, lässt mit Werken das Ausstellungsjahr Revue passieren oder bietet Ausblicke auf kommende Ausstellungen. Das ist in diesem Jahr besonders spannend, zumal Hellberg etwa mit der Künstlerin Monika Baer weit in die Vergangenheit blickt: 1988 startete sie ihre internationale Karriere mit dem Peter-Mertes-Stipendium im Bonner Kunstverein.